Unfall bei Neuhausen: Rote Ampel missachtet? – Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

6 Auch die Feuerwehr war vorsorglich ausgerückt. Foto: SDMG

Am Montagabend sind bei Neuhausen (Kreis Esslingen) drei Autos auf einer Kreuzung in der Nähe der Auffahrt zur A 8 zusammengestoßen. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden dabei zwei Personen verletzt, zudem entstand hoher Schaden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 33-Jährige gegen 22.30 Uhr mit ihrem Mercedes CLA auf der Landesstraße von Scharnhausen in Richtung Denkendorf. An der Kreuzung mit der L 1204 fuhr die Frau dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge dann wohl über eine rote Ampel. Auf der Kreuzung stieß sie so mit dem Mercedes eines 80-jährigen Fahrers zusammen, der von rechts gekommen war.

Die Landesstraße musste in der Nacht zwischenzeitig gesperrt werden. Foto: SDMG

Durch die Wucht wurde der Wagen der 33-Jährigen dann über die Kreuzung und gegen einen BMW geschleudert, dessen 60-jähriger Fahrer an der Ampel gegenüber gehalten hatte.

Zwei Verletzte und hoher Schaden

Bei dem Unfall erlitten den ersten Informationen sowohl die Unfallverursacherin, als auch eine 75 Jahre alte Beifahrerin im zweiten Mercedes Verletzungen, zu deren Behandlung sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Dort konnten sie aber ambulant behandelt werden.

Zudem entstand an den Fahrzeugen Schaden, den die Polizei auf insgesamt etwa 50.000 Euro schätzt. Beide Mercedes mussten abgeschleppt werden. Vorsorglich war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Kurz vor Mitternacht war die Kreuzung wieder frei.