Unfall im Kreis Esslingen: Rote Ampel missachtet – Frau wird verletzt

1 Eine 20-Jährige kam nach dem Unfall ins Krankenhaus. Foto: dpa/Boris Roessler

Auf einer Kreuzung auf den Fildern hat es am Samstagabend gekracht. Ein Mercedes-Fahrer hatte eine rote Ampel missachtet.











Zwei nicht mehr fahrtüchtige Autos und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend bei Neuhausen (Kreis Esslingen) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 63-Jähriger in einem Mercedes auf einer Landstraße in Richtung Nürtinger Straße eine rote Ampel missachtet.

Auf der Kreuzung kollidierte das Auto mit einem Smart, der aus Richtung Plieningen kam. Während der 18-jährige Smart-Fahrer unverletzt blieb, erlitt seine 20-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie kam ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.

Da der 63-jährige Fahrer des Mercedes GLE über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.