1 Durch das missachten einer roten Ampel kam es zu einem Verkehrsunfall. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Bei Neuhausen auf den Fildern missachtete eine Fahrerin das Rotlicht einer Ampel und kollidierte dadurch mit einem anderen Pkw. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.















Link kopiert

Gegen 14.45 Uhr wurden bei Neuhausen auf den Fildern drei Personen in einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 32 Jahre alte Fahrerin befuhr von Ostfildern-Nellingen kommend in Richtung Stuttgart-Plieningen die L1204, als sie an der Einmündung zur BAB 8 das Rotlicht der Ampel missachtete. Zeitgleich wollte ein 39-jähriger Fahrer an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Autobahn abbiegen, wobei es zur Kollision kam. Die Polizei berichtet, dass der Pkw des 39-Jährigen dabei auf die Fahrerseite kippte.



Die 32-jährige Fahrerin und ihre beiden zwei und fünf Jahre alten Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 45.000 Euro.