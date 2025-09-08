Unfall bei Neuffen: Radler erleidet auf Landesstraße schwere Verletzungen

1 Zwei Radfahrer sind infolge eines Unfalls bei Neuffen verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 41-Jähriger ist infolge eines Unfalls auf der L1250 bei Neuffen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Er war laut Polizei mit einem anderen Rad kollidiert.











Ein 41-Jähriger ist am Sonntagabend nach einer Radfahrt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war er zuvor auf der L1250 bei Neuffen mit einem anderen Radfahrer kollidiert.

Die zwei Männer seien gegen 18.30 Uhr hintereinander auf der Landesstraße in Richtung Neuffen gefahren. „Dabei musste der vorausfahrende 46-Jährige bremsen, worauf der hinterherfahrende 41-Jährige ebenfalls stark bremste und mit seinem Fahrrad nach vorne kippte“, heißt es im Polizeibericht weiter. Dabei sei er mit dem 46-Jährigen kollidiert, der daraufhin ebenfalls zu Boden gestürzt sei.

Beide Radler sind nach Unfall in Neuffen verletzt

Der 41-Jährige habe nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten, weshalb der Rettungsdienst ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus brachte. Der 46-Jährige sei leicht verletzt und ambulant vor Ort versorgt worden.