1 Auf der Neuffener Steige ist ein Motorradfahrer verunglückt. Foto: imago images//Simon Adomat

Ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen ist am Mittwochabend auf der Neuffener Steige geschehen. Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer wurde verletzt. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.















Die Albsteigen sind aufgrund ihrer Kurven beliebt bei Motorradfahrern. Einem 57-Jährigen wurde eine solche nun zum Verhängnis. Die Polizei berichtet von einem Unfall mit schweren Folgen am Mittwochabend auf der Neuffener Steige (Kreis Esslingen). Demnach war der Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen 18 Uhr in Richtung Hülben unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenspur. Die Polizei vermutet, dass nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund dafür war.

Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto

Der 57-Jährige prallte mit dem entgegenkommenden Auto einer 50-Jährigen zusammen. Der Biker stützte daraufhin zu Boden und rutschte weitere 30 Meter bergauf. Zur weiteren Versorgung wurde der Schwerverletzte in eine Klinik gebracht, die Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Auto blieb fahrbereit, dagegen musste das Motorrad abgeschleppt werden.