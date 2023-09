1 Bei dem Unfall wurden zwei Personen, darunter offenbar auch ein Kind, leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gelhot

Bei einem Unfall zwischen Weilheim und Neidlingen im Kreis Esslingen wurden am Sonntagvormittag zwei Menschen leicht verletzt, ein Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.















Link kopiert

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag haben sich ein 36-jähriger Motorradfahrer und ein Kind bei Neidlingen (Kreis Esslingen) verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge wurde das Kind zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der 36-Jährige war den Ermittlungen zufolge gegen 11 Uhr von der Landesstraße zwischen Weilheim und Neidlingen kommend auf einer Verbindungsstraße unterwegs. Diese war zu beiden Seiten von hoch wachsendem Mais gesäumt. Nach einer Linkskurve bemerkte der Mann dann einen Dreijährigen, der am linken Straßenrand auf seinem Kinderfahrrad fuhr. Weil der Biker davor ausging, dass das Kind zu dem Erwachsenen fahren würde, der Mittig auf der Straße lief, wich er seinerseits nach links aus. Das Kind blieb jedoch ebenfalls dort, sodass der Motorradfahrer so stark bremste, dass er auf den Jungen stürzte. Der Dreijährige wurde dann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort behandelt, der Motorradfahrer begab sich selbst in Behandlung.