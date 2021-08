8 In Neckartenzlingen hat sich ein Auto nach einem Unfall überschlagen. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Bei einem Unfall in Neckartenzlingen haben sich nach ersten Erkenntnissen zwei Personen verletzt. Genaueres war noch nicht bekannt.

Neckartenzlingen - In der Nacht auf Donnerstag hat sich auf der K 1236 in Neckartenzlingen ein Auto überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Personen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Genauere Informationen lagen noch nicht vor, werden aber in diesem Artikel ergänzt, sobald sie bekannt werden.