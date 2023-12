Unfall bei Neckartailfingen: 20-Jähriger kracht frontal in den Gegenverkehr

20-Jähriger kracht frontal in den Gegenverkehr

Bei Neckartailfingen kommt ein 20-Jähriger von der Fahrbahn ab und kracht frontal in den Gegenverkehr. Es gibt Verletzte, der Schaden ist immens.











Ein medizinischer Grund könnte ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der B312 auf Höhe von Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Ein 20-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 8.45 Uhr mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße von Metzingen kommend in Richtung Aichtal unterwegs, als er mit seinem Wagen zu weit nach links kam. Dort streifte er zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Touran einer 34-Jährigen, bevor er mit seinem Wagen komplett auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort krachte er frontal in den entgegenkommenden Nissan Micra einer 33-Jährigen, die keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren.

Bundesstraße zeitweise gesperrt

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin und ihre 35 Jahre alte Beifahrerin in dem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden mussten. Während der Unfallverursacher mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam, wurden die beiden Insassinnen des VW schwer verletzt. Die Beifahrerin sogar so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der VW des Unfallverursachers und der Nissan wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben dürften. Beide Autos wurden von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der VW Touran der 34-Jährigen blieb fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, zur Unfallaufnahme und zur erforderlichen Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße bis 14.30 Uhr komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.