Mercedesfahrer prallt auf A8 in Lkw und stirbt – Sperrung

5 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell

Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen auf der A8 bei Nellingen bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei musste die Autobahn sperren.

Ulm - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Nellingen ist am frühen Montagmorgen ein 55-jähriger Autofahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann mit seinem Mercedes gegen 5.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Ulm. Auf Höhe der Rastanlage Aichen kam es dann zum tragischen Unfall. Der 55-Jährige prallte auf der mittleren Spur mit hoher Geschwindigkeit in den Auflieger eines Sattelzuges. Dabei wurde das Auto unter dem Auflieger eingeklemmt und rund 200 Meter mitgeschleift, bevor der Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Polizei muss Autobahn sperren

Der Mercedes hatte sich derweil vom Auflieger gelöst und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die A8 musste zwischenzeitlich für den Verkehr voll gesperrt werden – es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Notfallseelsorger befanden sich an der Unfallstelle und kümmerten sich um die Einsatzkräfte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Um 11 Uhr konnte die Autobahn schließlich wieder freigegeben werden.