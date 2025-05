Unfall auf der B464 bei Magstadt: In den Gegenverkehr geraten

5 Die B464 bei Magstadt war nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Foto: SDMG

Auf der B 464 bei Magstadt im Kreis Böblingen hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Die Straße war in beide Richtungen gesperrt.











Auf der Bundesstraße 464 bei Magstadt im Landkreis Böblingen hat sich am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war die Straße in beide Richtungen bis etwa 8.40 Uhr gesperrt. Zwei Personen verletzten sich leicht.

Ein 19 Jahre alter Renault-Lenker war in Richtung Sindelfingen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Natursteinwerke nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtet. Er geriet in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Porsche mit einem 54-Jährigen am Steuer. Der Renault kippte dadurch auf die Seite, der Porsche kam im Bereich der Abfahrt von der B 464 in Richtung Magstadt zum Stehen.

Darüber hinaus kam es laut Polizeibericht noch zu einem Folgeunfall, als ein 29-jähriger VW-Golf-Fahrer, der in Richtung Renningen unterwegs war, aufgrund des ersten Unfalls ausweichen musste. Eine nachfolgende 28 Jahre alte VW Passat-Lenkerin fuhr auf. Der Porsche, der Renault und auch der VW Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die beiden 19 und 54 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht.