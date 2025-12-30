Unfall bei Lenningen: Zu schnell gefahren – Mann kommt von Grabenstetter Steige ab

1 Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bei Lenningen im Kreis Esslingen ist am Montagmittag ein 39-Jähriger mit seinem Opel von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Er musste in eine Klinik gebracht werden.











﻿Am Montag ist ein 39-Jähriger von der Grabenstetter Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) abgekommen und gegen die Leitplanken gekracht. Nach Angaben der Polizei hatte er seine Geschwindigkeit nicht angepasst – er war zu schnell gefahren.

Demnach fuhr er kurz vor Mittag in Richtung Lenniger Tal bergab, als er in einer Linkskurve nach außen von der Straße abkam. Er streifte die Leitplanke und geriet ins Schleudern, woraufhin er frontal in die linke Leitplanke krachte.

Der Rettungsdienst brachte den Fahrer im Anschluss in eine Klinik, ersten Erkenntnissen zufolge war er aber unverletzt geblieben. Sein Opel musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 8000 Euro.