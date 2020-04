1 Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend. Foto: Pixabay

Am Sonntag ist ein Motorradfahrer bei Lenningen gestürzt – dabei erlitt er schwere Verletzungen. An seinem Gefährt entstand ein Totalschaden.

Lenningen - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei Lenningen schwere Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige fuhr kurz nach 18.15 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße 1247 von Schopfloch kommend in Richtung Wiesensteig. In dem kurvigen Straßenverlauf kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung, streifte einen Leitpfosten, rutschte einige Meter weiter zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Liegen. Der Mann erlitt durch den Sturz so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An der Kawasaki entstand ein Totalschaden von rund 5000 Euro. Da aus dem Motorrad Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt werden.