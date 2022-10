1 Der Unfall ereignet sich an der Schlatterhöhe in Lenningen. Foto: picture alliance/Stefan Puchner

Am Sonntag sind ein 22-jähriger und ein 36-jähriger Motorradfahrer in Lenningen (Kreis Esslingen) an einem Unfall beteiligt. Eine Person wird leicht verletzt.















Die Missachtung der Vorfahrt war die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern, der sich am Sonntagnachmittag an der Einmündung zwischen der Bundes- und Landesstraße an der Schlatterhöhe in Lenningen ereignet hat.

Ein 22-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße von Schopfloch herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße in Richtung Donnstetten einbiegen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße in Richtung Gutenberg unterwegs war. Der 36-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Motorräder waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 5000 Euro geschätzt