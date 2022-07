1 Bei Lenningen gab es am Samstagmorgen einen schadensträchtigen Unfall. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Bei einem Unfall bei Lenningen (Kreis Esslingen) wurden mehrere Personen leicht verletzt. Außerdem entstand ein hoher Schaden und die B465 zwischen Kirchheim und der B27 musste dreieinhalb Stunden gesperrt bleiben.















Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen bei Lenningen (Kreis Esslingen) hat am Samstag einen hohen Schaden gefordert. Wie die Polizei mitteilte, war ein 69-Jähriger gegen 9.30 Uhr von Lenningen kommend auf der B465 zwischen Kirchheim und der B 27 unterwegs und fuhr in Richtung Römerstein. Im Bereich Schlatterhöhe wollte er dabei trotz durchgezogener Linie auf der Fahrbahn nach links auf das Grundstück eines Gasthauses abbiegen. Dabei übersah er jedoch, dass ein 40-Jähriger in seinem Auto ihm entgegenfuhr. Vermutlich, weil ein vorausfahrender Traktor die Sicht versperrte.

Dadurch stießen der 69-Jährige und der 40-Jährige frontal zusammen, der Wagen des älteren Mannes wurde daraufhin gedreht und gegen einen hinter ihm fahrenden weiteren Pkw geschleudert. In diesem fuhr ein 23-Jährige ebenfalls in Richtung Römerstein. Alle drei Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, zudem mussten die beiden Männer mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Da die Fahrbahn stark verschmutzt war und unter anderem Öl auslief, war die B465 für die Reinigungsarbeiten bis 13 Uhr gesperrt.