Unfall bei Leinfelden-Echterdingen: Auto prallt gegen Leitplanke

1 Die Polizei musste anrücken, nachdem ein Auto am Sonntag in die Leitplanke geprallt war. (Symbolfoto) Foto: dpa

Als sein Wagen am Sonntagnachmittag gegen eine Leitplanke prallte, blieb ein Autofahrer unverletzt – das Fahrzeug war hinterher nicht mehr fahrtauglich.











Ein Schaden von etwa 12 000 Euro war nach einem Verkehrsunfall zu beklagen, der sich am Sonntagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen ereignete.

Gegen 16.45 Uhr war laut Polizei ein 33 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen auf der Landesstraße 1208 von Steinenbronn kommend in Richtung Leinfelden unterwegs. Im Kurvenbereich sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken gestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der 33-Jährige unverletzt. Sein Wagen war den weiteren Angaben zufolge jedoch nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.