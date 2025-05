Unfall bei Kohlberg: 35-Jähriger fährt in den Straßengraben und muss in Klinik

35-Jähriger fährt in den Straßengraben und muss in Klinik

1 Der Unfallverursacher musste stationär in einer Klinik behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Jan Huebner

Bei Kohlberg (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch ein 35-Jähriger auf abschüssiger Straße von seiner Fahrspur abgekommen. Der Gegenverkehr konnte ausweichen, der Mann landete im Graben.











Ein 35 Jahre alter Mann ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der K 1260 verletzt worden. Der Fahrer war kurz vor 8 Uhr mit einem Dacia Lodgy von Kohlberg (Kreis Esslingen) in Richtung Grafenberg unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve kam er mit dem Kombi nach links von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, konnte eine entgegenkommende Autofahrerin gerade noch rechtzeitig ausweichen und einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen. Der beschädigte Dacia musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und an der Böschung entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Verkehrspolizei aus Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.