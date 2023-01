1 Der Unfall passierte ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer an der Abfahrt Wendlingen der A8. Foto: 7aktuell.d//Enrique Kaczor

Am Mittwochabend ist ein 33-Jähriger bei Köngen auf der Autobahnabfahrt vermutlich aus medizinischer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt.















Auf der Abfahrt Wendlingen der A8 ist am Mittwochabend ein 33 Jahre alter Mann gegen einen Brückenpfeiler gefahren.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-Jährige gegen 20.15 Uhr in seinem Auto auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Als er die Autobahn auf die Bundesstraße B313 verlassen wollte, kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Die Polizei vermutet, dass ein medizinischer Notfall dazu geführt haben könnte, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr mit offenbar niedriger Geschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler.

Polizei vermutet medizinischen Notfall

Nachdem der Mann aus seinem Auto geborgen worden war, brachte der Rettungsdienst ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da der Mann nicht schnell unterwegs war, entstand an seinem Wagen nur ein geringer Schaden. Für die Bergung und die Rettungsmaßnahmen war der Unfallort kurzfristig abgesperrt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun die genaue Ursache für den Unfall. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an Telefon 073 35 / 962 60 wenden.