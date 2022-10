1 Am Auto entsteht durch den Unfall ein Schaden in Höhe von 60 000 Euro. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Aufgrund von Aquaplaning verliert ein 22 Jahre alter Autofahrer am Sonntagnachmittag auf der A 8 bei Köngen (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleudert gegen die Leitplanke und überschlägt sich.















Starke Regenfälle haben am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der A 8 geführt. Einige Autofahrer unterschätzten laut Polizeiangaben das Phänomen des Aquaplanings. Dies führte zu mehreren Unfällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Der schwerste Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr bei Köngen. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die A 8 in Richtung Karlsruhe, als er wegen Aquaplanings die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben soll. Das Auto, in dem sich fünf Personen befanden, schleuderte gegen die rechte Leitplanke und überschlug sich auf dem Standstreifen. Eine 17-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht. Am Auto ist durch den Unfall ein Totalschaden in Höhe von etwa 60 000 Euro entstanden.