Durch einen Unfall bei Kirchheim (Kreis Esslingen) wurden am Montagabend zwei Personen verletzt. Offenbar hatte ein 26-Jähriger eine Rote Ampel missachtet.















Bei einem Unfall zwischen der A8-Ausfahrt Kirchheim Ost (Kreis Esslingen) und der B465 sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden.Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-Jähriger gegen 19.25 Uhr von Dettingen in Richtung Kirchheim. An der Abzweigung zur A8 missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge, dass die Ampel für ihn Rot zeigte. Deshalb stieß er auf der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen, das bei Grün nach links abbiegen wollte. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 77-jährige Fahrer des anderen Autos wurden durch den Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf 13 000 Euro.