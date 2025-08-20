Unfall bei Kirchheim unter Teck: Wildtier ausgewichen – BMW überschlägt sich

1 Am späten Dienstagabend kam es zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Dienstagabend kommt es bei Kirchheim unter Teck zu einem Unfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzen: Ein Auto weicht einem Wildtier aus und kommt von der Fahrbahn ab.











Ein Auto hat sich am späten Dienstagabend bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) überschlagen, nachdem es einem Wildtier ausgewichen war. Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall zwei Menschen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 23.20 Uhr auf der K1204 zwischen Lindorf und der B297. Der 18-jährige Fahrer eines BMW wich laut Angaben der Polizei dort einem querenden Wildtier aus und kam, als er gegenlenkte, nach links von der Fahrbahn ab.

Dabei fuhr der BMW die steile Böschung hinab und überschlug sich. Im Auto saßen laut Polizei vier Personen. Eine 19-Jährige wurde aufgrund ihrer leichten Verletzungen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, eine 17-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der ebenfalls 17 Jahre alte Beifahrer und der 18-jährige Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 5.000 Euro.