Unfall bei Kirchheim: Radfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht

1 Mit einem Rettungshubschrauber wurde der verletzte Senior in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: SDMG

Ein 89-jähriger Radfahrer wurde nahe Kirchheim (Kreis Esslingen) am Dienstag von einem Pkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt der Senior schwere Verletzungen.











Ein 89-Jähriger hat sich laut Polizei schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag bei Kirchheim (Kreis Esslingen) zugezogen.

Kurz vor 14.30 Uhr war der Senior nach Polizeiangaben mit seinem Pedelec auf dem asphaltierten Feldweg parallel zur K 1265 von Jesingen nach Ohmden unterwegs. Einige Hundert Meter nach dem Ortsausgang wollte der Mann wohl die Kreisstraße queren, um dem dort verlaufenden Feldweg weiter zu folgen. Dabei wurde er von dem Auto eines 31-Jährigen erfasst, der ebenfalls in Richtung Ohmden fuhr. Der Autofahrer hatte in diesem Moment nach einer Linkskurve zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw angesetzt. Der Radler wurde von dem Fahrzeug erfasst. Der 89-Jährige fiel auf die Motorhaube, wurde dann in den linken Straßengraben geworfen und blieb dort liegen.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste der Senior mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 4000 Euro.