Unfall bei Kirchheim: Kollision im Baustellenbereich

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 22.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

An einer Tagesbaustelle auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) prallt am Donnerstag ein Toyota auf einen abbremsenden Hyundai.











Am Donnerstag ereignete sich ein Unfall auf der Autobahn 8 an einer Tagesbaustelle bei Kirchheim unter Teck.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich am Donnerstag zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-West und Wendlingen eine Tagesbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen.

Dort herrschte dem Bericht zufolge dichter Verkehr und ein 48-jähriger Fahrer eines Hyundai musste gegen 11.10 Uhr stark abbremsen. Ein dahinter fahrender 37-Jähriger sei mit seinem Toyota zu dicht aufgefahren und dem Hyundai in das Heck geprallt. Die Fahrer seien unverletzt geblieben.

Der nicht mehr fahrbereite Toyota habe abgeschleppt werden müssen. Während der Unfallaufnahme sei der linke Fahrstreifen für etwa 30 Minuten gesperrt worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 22.000 Euro geschätzt.