Unfall bei Kirchheim: Junge Frau kommt mit Auto von Straße ab

1 Der Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall bei Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Montagabend eine Frau verletzt. Die 18-Jährige hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren.











Auf der Landesstraße 1207 bei Kirchheim (Kreis Esslingen) kam es am Montagabend zu einem Unfall. Laut Polizei könnte zu hohe Geschwindigkeit die Ursache dafür gewesen sein. Gegen 20.50 Uhr fuhr eine 18-Jährige in Richtung Freitagshof, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Ihr Auto drehte sich um 180 Grad und prallte schließlich gegen die Leitplanke. Die junge Frau wurde dadurch ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt, den Schaden schätzen die Beamten auf 9000 Euro.