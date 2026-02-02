Unfall bei Kirchheim: Alkohol am Steuer – 55-Jähriger kracht auf A8 in Leitplanke

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Sonntag auf der A8 bei Kirchheim unter Teck von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall verursacht. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss.
Auf der A8 nach München ist es am Sonntag gegen 15 Uhr bei Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einem schwereren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei stand der 55-jährige Unfallverursacher dabei offenbar unter Alkoholeinfluss.
Der Mann fuhr mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen, als er mit seinem Wagen zwischen den Anschlussstellen Kirchheim/Teck-West und -Ost plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte in die Schutzplanken und wurde von dort abgewiesen.
Anschließend kollidierte der VW seitlich mit dem BMW einer 51-jährigen Autofahrerin, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Richtng München unterwegs gewesen war. Beide blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein aushändigen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 19.000 Euro.