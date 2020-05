1 Ein Unfall mit einem Motorrad in Kemnat ist glimpflich verlaufen. Foto: Polizei/Andrzej Rembowski

Bevor sich sein Motorrad in der Böschung überschlagen hat, hat es ein Motorradfahrer bei Kemnat geschafft, von der Maschine abzuspringen.

Ostfildern - Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der K 1217 ereignet hat, wie die Polizei berichtet. Gegen 14.15 Uhr war ein 62-jähriger Motorradfahrer in Fahrtrichtung Kemnat unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 42-Jährige mit ihrem Wagen nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte. Der Biker versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern und krachte in die linke Seite des Autos. Seine Harley-Davidson rollte anschließend noch einige Meter weiter und überschlug sich in der Böschung, ehe sie zum Liegen kam. Zuvor hatte es der 62-Jährige geschafft, zuvor von seiner Maschine abzusteigen. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Die Harley wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.