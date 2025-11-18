Unfall bei Ikea in Sindelfingen: Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Am Montagabend überquert eine 66-Jährige die mehrspurige Straße beim Sindelfinger Ikea. Ein Auto erfasst sie. Sie wird schwer verletzt.
Mutmaßlich schwere Verletzungen hat sich eine 66 Jahre alte Fußgängerin am Montagabend zugezogen. Wie die Polizei berichtet, befand sich die Frau gegen 18 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) unterwegs. Dort herrschte ein reges Verkehrsaufkommen mit Stop-and-Go-Verkehr. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 66-Jährige auf Höhe des Ikea-Möbelhauses die mehrspurige Fahrbahn. Dabei soll sie zwischen den teilweise wartenden Fahrzeugen hindurchgerannt und schließlich vor den VW eines 39-Jährigen getreten sein. Dieser war auf der linken Spur in Richtung Böblingen unterwegs. Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf die Straße. Die 66-Jährige wurde aufgrund der wohl schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.