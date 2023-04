1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Reiss

Am Donnerstagnachmittag kracht auf der B313 bei Großbettlingen (Kreis Esslingen) gegen 17.25 Uhr ein Auto in die Leitplanke. Der Fahrer meldet sich erst am nächsten Tag bei der Polizei und gibt an, einer entgegenkommenden Limousine ausgewichen zu sein, die Beamten suchen nun Zeugen.

Wie ein Sprecher am Freitag berichtet, fuhr der 58-Jährige am Tag zuvor mit seinem Mercedes von Nürtingen in Richtung Grafenberg. Nach der zweiten Einfahrt nach Großbettlingen soll ihm dabei in einer lang gezogenen Linkskurve plötzlich eine dunkle Limousine entgegen gekommen sein, die die Hälfte seiner Fahrspur nutzte. Direkt hinter dem Unbekannten Fahrer soll ein zweites, kleineres Auto gefahren sein, das so groß war wie etwa ein Ford Fiesta. Möglicherweise hatte der unbekannte Fahrer dieses zuvor überholt.

Geschädigter entfernt sich von Unfallstelle

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 58-Jährige eigenen Aussagen zufolge nach rechts, dort krachte er in die Leitplanken. Dabei entstand ein Schaden, den die Polizei auf insgesamt 12 000 Euro schätzt. Mit seinem beschädigten Auto entfernte er sich unerlaubterweise von der Unfallstelle und beging so Fahrerflucht. Erst am Freitagvormittag meldete er sich bei der Polizei. Unter der Telefonnummer 070 22 / 922 40 bittet die Polizei um Zeugenhinweise.