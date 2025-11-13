Unfall bei Gerlingen: Mercedes liegt auf dem Dach – aber fehlt da noch ein Sattelzug?

Mercedes liegt auf dem Dach – aber fehlt da noch ein Sattelzug?

1 Mercedes auf dem Dach: War an dem Unfall noch ein Lastwagen beteiligt? Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Bei einem Unfall auf der A81 bei Gerlingen wird ein älterer Mercedes aufs Dach geschleudert. Ob ein Lastwagen an dem Crash beteiligt war, ist unklar. Es kam zu massiven Behinderungen.











Link kopiert

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachittag auf der A81 ereignet. In Fahrtrichtung Heilbronn stießen gegen 14.45 Uhr kurz vor der Ausfahrt Feuerbach offenbar ein Mercedes und ein Sattelzug zusammen.

Beim EIntreffen der Rettungskräfte liegt ein Mercedes auf dem Dach

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Mercedes – ein älteres Modell – stark beschädigt auf dem Dach, mehrere Verletzte wurden auf dem Grünstreifen von Ersthelfern betreut. Nach bisher unbestätigten Aussagen von Augenzeugen habe der beteiligte Sattelzug zwar auf dem Standstreifen angehalten, sich dann jedoch wohl vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle entfernt.

Der beschädigte Mercedes wurde von Kräften der Gerlinger Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und auf den Standstreifen geschoben. Da zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stand, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, die bis hinter den Engelbergtunnel reichten. Auch auf der Gegenfahrbahn bildete sich aufgrund von Gaffern ein Rückstau.

Auch rund um die Autobahn kommt es zu massiven Einschränkungen

Einige Verkehrsteilnehmende versuchten, den Stau zu umfahren – so kam es auch in Gerlingen, Ditzingen und Weilimdorf zu erheblichen Behinderungen.