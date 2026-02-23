Unfall bei Geislingen: In Lkw gekracht – Autofahrer schwerst verletzt, B10 stundenlang gesperrt

5 Bei dem Unfall wurde der Cupra-Fahrer schwerst verletzt. Foto: SDMG

Ein 26-Jähriger gerät mit seinem Cupra auf der B10 auf die Gegenspur und kollidiert mit einem Lastwagen – mit schlimmen Folgen.











Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen mit seinem Cupra auf der B10 bei Geislingen (Kreis Göppingen) gegen einen Lkw gekracht und wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Bundesstraße musste stundenlang voll gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige gegen 6.45 Uhr mit seinem Cupra auf der B10 von Amstetten in Richtung Geislingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 32-Jährigen zusammenstieß.

Feuerwehr befreit Schwerstverletzten aus Auto

Durch den heftigen Aufprall wurde der 26-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerstverletzten aus dem Fahrzeug, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in eine Klinik.

Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Fahrzeuge. Der Schaden am Cupra wird auf 40.000 Euro, der am Mercedes Actros auf 100.000 Euro geschätzt. Die B10 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete Umleitungen ein. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.