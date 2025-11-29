Unfall bei Filderstadt: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall – B27 zeitweise voll gesperrt

1 Auf der B27 ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Auf der B27 bei Filderstadt kommt es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen werden leicht verletzt und die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt.











Link kopiert

Bei einem Verkehrsunfall auf der B27 bei Filderstadt sind am Freitagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrtrichtung Tübingen aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt.

Ein 59-Jähriger war den Angaben zufolge kurz nach 22 Uhr mit seinem Opel Astra von Stuttgart herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Zwischen den Abfahrten Filderstadt-West und Filderstadt-Ost fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Mercedes-Benz eines 57-Jährigen auf. Durch den Aufprall zogen sich sowohl der 59-jährige Opel-Fahrer als auch die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes laut der Polizei leichte Verletzung zu und wurden in eine naheliegende Klinik gebracht.

Zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen für eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Der entstandene Schaden an beiden Pkw wird auf 22.000 Euro geschätzt.