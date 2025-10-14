Unfall bei Filderstadt: Opel kommt von Straße ab und fährt in Maisfeld

1 Am Montagabend ist es auf der L1205 zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Am Montagabend kommt es auf einer Landesstraße bei Filderstadt zu einem Unfall: Ein 23-Jähriger gerät mit seinem Opel mehrfach von der Fahrbahn.











Ein 23-Jähriger ist am Montagabend auf der L1205 bei Filderstadt mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in ein Maisfeld geraten. Der Fahrer war laut der Polizei gegen 22.15 Uhr mit seinem Opel auf der Landesstraße in Richtung Sielmingen unterwegs.

Auf Höhe des Verkehrsübungsplatzes kam er, weil er offenbar zu schnell gefahren war, zunächst nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben und ein Maisfeld. Anschließend steuerte er den Angaben der Polizei zufolge wieder auf die Fahrbahn, kam dann jedoch wieder nach rechts vor der Straße ab. Das Fahrzeug blieb schließlich in einem angrenzenden Grünstreifen stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 12.000 Euro. Der Pkw war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.