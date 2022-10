1 Eine Person wird durch den Unfall leicht verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 40 Jahre alter Autofahrer fährt am Donnerstagabend bei Filderstadt (Kreis Esslingen) auf das Auto vor ihm auf. Dieses wird auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.















Link kopiert

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagabend im Flughafentunnel ereignet. Gegen 18.10 Uhr war ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Bernhausen unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt anhaltenden Wagen einer 35-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Auto noch auf das eines 52-Jährigen geschoben. Die Frau erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 8000 Euro belaufen.