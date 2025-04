Unfall bei Esslingen: Wildschwein läuft vor fahrendes Auto – Frau verletzt in Klinik gebracht

Offenheit im Umgang mit der LGBTQIA+-Community Filderstadt bekommt seine erste Dragshow

Am 24. Mai betritt die Alte Mühle in Bonlanden Neuland und richtet erstmals eine Dragshow aus. Die Beteiligten sprechen von einem wichtigen Signal in puncto Toleranz. Was können die Besucherinnen und Besucher erwarten?