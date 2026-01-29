Unfall bei Esslingen: Überholmanöver geht schief – Auto kollidiert mit Linienbus

1 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe einer halben Millionen Euro. Foto: SDMG

Nächtlicher Unfall auf einer Landstraße im Kreis Esslingen: Ein Überholmanöver endet mit zwei Verletzten, hohem Sachschaden und einer gesperrten Straße.











Ein Überholmanöver eines Autofahrers hat bei Esslingen zu einem Unfall mit zwei Verletzten geführt und sehr hohen Sachschaden verursacht. Der 60-jährige Autofahrer versuchte gegen Mitternacht, einen Linienbus zu überholen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Linienbus, wie die Polizei mitteilte.

Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Busses und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der zweite Busfahrer erlitt einen Schock. Die insgesamt 13 Fahrgäste blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Einer der Linienbusse musste mit einem Kran geborgen werden. Foto: SDMG

Halbe Millionen Euro Schaden

Alle drei Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren. Die Polizei sprach von einem Sachschaden von rund 500.000 Euro. Einer der Linienbusse war bei dem Unfall im Graben gelandet und musste mit einem Kran geborgen werden. Die L1150 war wegen Bergungsarbeiten zunächst in beide Richtungen gesperrt.