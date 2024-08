Unfall bei Esslingen: Radfahrer stirbt an Folgen von Zusammenstoß

Radfahrer stirbt an Folgen von Zusammenstoß

1 Die Unfallstelle liegt zwischen Esslingen und Baltmannsweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Ein 32-Jähriger kommt nach einem Unfall bei Esslingen am Freitag im Krankenhaus ums Leben. Der Mann war am Mittwoch von einem Motorradfahrer erfasst worden, als er eine Landesstraße mit seinem Pedelec überqueren wollte.











Ein Radfahrer ist den Verletzungen erlegen, die er bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Baltmannsweiler und Esslingen erlitten hatte. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 32 Jahre alte Mann hatte am Mittwoch die L 1150 an der Haltestelle Altbacher Weg mit seinem Pedelec überqueren wollen. Dabei war er von einem 19 Jahre alten Motorradfahrer erfasst worden. Der Rettungsdienst hatte den schwer verletzten Radfahrer anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb der 32-Jährige laut der Polizei im Lauf des Freitags.