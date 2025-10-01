Unfall bei Esslingen: Motorradschülerin übersieht Gegenverkehr – verletzt in Klinik

1 Die 15-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall ist an der Kreuzung am Weißen Stein bei Esslingen ist am Dienstag eine 15-Jährige schwer verletzt worden, die Fahrschülerin hatte offenbar ein Auto übersehen.











﻿ Eine 15-jährige Fahrschülerin hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Esslingen schwerer verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr die Jugendliche gegen 16.45 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der L1201 von Plochingen in Richtung Aichschieß.

Über Funk war sie mit ihrem 61 Jahre alten Fahrlehrer verbunden, der hinter ihr fuhr. An der Kreuzung Weißer Stein wollte sie nach links auf die L1150 abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Mercedes C-Klasse, gesteuert von einer 39-Jährigen.

Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. In dem Wagen waren neben der Fahrerin auch zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren, sie blieben ebenso wie die Fahrerin unverletzt.

Hoher Schaden – beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die junge Motorradfahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Mercedes als auch das Leichtkraftrad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei etwa 9000 Euro.