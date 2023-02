11 Auf das beteiligte Auto wurde bei dem Zusammenprall schwer beschädigt. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Bei einem Zusammenstoß beim „Weißen Stein“ in Esslingen wurde am Montagabend ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste in eine Klinik gebracht werden.















In der Nähe der Deponie „Weißer Stein“ zwischen Esslingen und Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) stieß am Montagabend ein Auto mit einem Motorradfahrer zusammen. Der 26-jähriger Biker war laut Polizeisprecher von Baltmannsweiler in Richtung Esslingen unterwegs. Als er an der Kreuzung mit der Landesstraße 1201, der Verbindungsstraße zwischen Aichschiess und Plochingen, vorbei kam, wurde et vom Auto eines 76-Jährigen erfasst und stürzte zu Boden. Der Ältere Mann wollte offenbar nach links in Richtung Baltmannsweiler abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 26-Jährigen.

Biker stürzt und wird schwer verletzt

Beim Sturz zog dieser sich den ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt musste ihr an der Unfallstelle versorgen, bevor der Rettungsdienst ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf 9 000 Euro. Weil bei dem Unfall Betriebsmittel ausgelaufen waren, rückte auch die Feuerwehr aus. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten blieb die Unfallstelle bis etwa 21.45 Uhr einseitig gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend geregelt.