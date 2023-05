Gudrun Fuchs geht in den Ruhestand Herz und Seele der Esslinger Bücherei

43 Jahre lang hat Gudrun Fuchs die Arbeit der Esslinger Stadtbücherei wesentlich geprägt, seit 2005 war sie als Leiterin deren Herz und Seele. Nun hat sie sich in Pension verabschiedet. Manche – auch im Rathaus – werden erst noch merken, was sie an ihr hatten.