Unfall bei Esslingen bei Nacht: 61-Jähriger kracht in Lkw-Anhänger – B10 gesperrt

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Unfall auf der B10 bei Esslingen (Kreis Esslingen) wurde am frühen Donnerstagmorgen ein 61-Jähriger schwerst verletzt. Die Bundesstraße musste zwei Stunden gesperrt werden.











﻿ Am frühen Donnerstagmorgen wurde bei einem schweren Unfall auf der B10 bei Esslingen einen Mann schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 61-Jähriger gegen 4 Uhr mit einem Renault Kastenwagen auf einen Lastwagenanhänger aufgefahren.

Zuvor war der Mann demnach in Richtung Stuttgart unterwegs. Er kam aus unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort auf dem Seitenstreifen gegen einen Anhänger. Dieser war dort verbotenerweise abgestellt gewesen. Der 27-jährige Lkw-Fahrer stand mit der zugehörigen Mercedes-Zugmaschine vor dem abgekoppelten Anhänger. Der Rettungsdienst brachte den schwerstverletzten Fahrer ins Krankenhaus.

Beide Fahrspuren der B10 in Richtung Stuttgart waren für die Unfallaufnahme und die Räumung bis 6 Uhr gesperrt. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Verkehrspolizei ermittelt. Nur wenig später verursachte gegen 8 Uhr zwischen der Pliensauvorstadt und Brühl ein 21-Jähriger Motorradfahrer einen weiteren Unfall. Er wurde dabei schwer verletzt.