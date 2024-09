Unfall bei Esslingen: 19-Jähriger stürzt auf Landesstraße mit Motorrad

1 Die Polizei sicherte die Unfallstelle, während der Rettungsdienst den Verletzten versorgte. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend auf der L 1199 bei Esslingen in einer Kurve mit seinem Motorrad gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.











Link kopiert

Am Mittwochabend hat ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße zwischen Stetten und Esslingen einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei halfen Zeugen dem Gestürzten auf, woraufhin er noch ein Stück weiterfuhr, bevor er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde.

Der Fahrer war kurz vor 20.30 Uhr mit seiner Kawasaki in Richtung Esslingen unterwegs, als er in einer Linkskurve vor der Haarnadelkurve auf unklaren Gründen die Kontrolle verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen. Ein Zeuge half dem Gestürzten auf, der daraufhin noch bis zur Haarnadelkurve weiterfahren konnte, bevor er vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der junge Mann wurde schließlich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro.