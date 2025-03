Unfall bei Esslingen: 17-Jährige fährt mit Leichtkraftrad auf Auto auf – verletzt ins Krankenhaus

Unfall auf B 465 bei Lenningen 61-Jähriger bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen verletzt

Bei einem Unfall auf der Gutenberger Steige bei Lenningen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 61-Jähriger verletzt. Er war offenbar zu schnell unterwegs und so in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Zudem entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.