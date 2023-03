5 Der Unfall ereignete sich auf der B293 bei Eppingen. Foto: 7aktuell.de/ CV/7aktuell.de | CV

Ein 81-jähriger Autofahrer will am Donnerstag auf die B293 bei Eppingen einfahren und übersieht dabei einen vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Autofahrer – mit fatalen Folgen.















Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos und einem Lastwagen sind am Donnerstagnachmittag in Eppingen (Kreis Heilbronn) zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 81 Jahre alter VW Golf-Fahrer gegen 12.45 Uhr an der Einmündung Eppingen West auf die B293 in Richtung Karlsruhe einfahren. Dabei übersah er wohl den vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 33-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der Passat abgewiesen und stieß mit einem Lastwagen zusammen, dessen Fahrer nach links in Richtung Eppingen abbiegen wollte.

Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 81-Jährige leicht verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Dafür musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.