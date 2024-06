EM 2024 – Unfall mit ungarischem Präsidenten: Ein Todesopfer in Orbáns Polizeieskorte

1 Unglücksort Albplatz: Eines der Polizeimotorräder liegt auf der Kreuzung. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

Auf dem Weg des ungarischen Präsidenten zum Flughafen werden zwei Polizeimotorräder in Degerloch von einem Auto gerammt. Ein Beamter stirbt, der andere wird schwer verletzt.











Link kopiert

Schock in Degerloch: Bei einem Unfall auf der B 27 in Degerloch sind im Bereich Albplatz zwei Polizeibeamte der Stuttgarter Motorradstaffel schwer verunglückt. Wie es heißt, wollten die Raureiter, so der Spitzname der Stuttgarter Motorradpolizisten, am Montag gegen 11.15 Uhr für den Konvoi des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Bereich Löffel- und Rubensstraße eine Absperrung einrichten – als sie von einem BMW gerammt wurden. Die Polizisten im Alter von 27 und 61 Jahren wurden erfasst. Der Ältere erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.