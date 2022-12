Landgericht Ravensburg Angeklagter schweigt nach Messerangriff in Flüchtlingsheim

In Ravensburg beginnt unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess nach einem blutigen Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee mit einem Toten und mehreren Verletzten. Der Angeklagte schweigt vorerst.