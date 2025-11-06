Unfall bei Echterdingen: Ziviles Polizeiauto kommt von der Straße ab – Wirtschaftlicher Totalschaden

1 Polizei und Rettungsdienst mussten am Mittwoch ins Siebenmühlental ausrücken. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Bei einem Unfall zwischen Steinenbronn und Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch hoher Schaden entstanden. Ein Fahrer war aus unklaren Gründen von der Straße abgekommen.











Bei einem Unfall im Siebenmühlental bei Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochvormittag wirtschaftlicher Totalschaden an einem zivilen Dienstfahrzeug der Polizei entstanden. Der Fahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Darüber, aus welchen Gründen der Fahrer gegen 10.40 Uhr von der Straße abkam, macht die Polizei keine Angaben. Der Fahrer war von Steinenbronn in Richtung Echterdingen unterwegs und in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen.

Er kollidierte dort mit der Leitplanke, wodurch der Mercedes sich drehte und noch gegen mehrere kleine Bäume stieß. Der Mercedes musste in der Folge abgeschleppt werden, an ihm war den Angaben zufolge wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt.