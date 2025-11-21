Unfall bei Echterdingen: Fahrer kommt von Straße ab und fährt gegen Leitplanke

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Unfall bei Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am Donnerstag ein 24-Jähriger verletzt worden.











Link kopiert

﻿ Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagmittag auf der L1192 bei Echterdingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht. Der junge Mann ist dort mit seinem Ford von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanken geprallt, berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.35 Uhr, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die 35 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt und kümmerte sich selbst um ihre Weiterfahrt. Der Ford musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden am Auto lag bei rund 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken steht noch aus.