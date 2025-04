Unfall Auf L1177 bei Ditzingen: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Mercedes - 80.000 Sachschaden

5 Auf der Landesstraße L1177 hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Foto: dpa/Karsten Schmalz

Am Freitag ereignet sich auf der Landesstraße L1177 ein Unfall. Ein Mercedes überschlägt sich, zwei Personen werden leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.











Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten hat sich am Karfreitag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 1177 bei Hirschlanden-Ditzingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer die Landesstraße von Ditzingen kommend in Richtung Hirschlanden. In einer leichten Linkskurve kam der 18-Jährige mit seinem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Grünstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes prallte gegen eine dortige Lärmschutzwand.

Im weiteren Verlauf wurde der Mercedes von der Lärmschutzwand abgewiesen, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Sein 21 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.* Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs sperrte die Polizei die Landesstraße. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Polizei nicht.

* In einer früheren Meldung war von zwei Verletzten die Rede, inzwischen ist bekannt, dass es einen Verletzten gab.