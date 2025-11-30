Unfall bei Dettingen: Auffahrunfall am Stauende – zwei Personen leicht verletzt

1 Auf der B465 kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 23-Jähriger fährt auf der B465 am Stauende auf einen Opel auf – und schiebt diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt.











Bei einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 465 bei Dettingen unter Teck sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 23-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Skoda auf der B645 von Owen kommend in Richtung Dettingen unter Teck. Er bemerkte demnach zu spät, dass sich vor der Kreuzung zur Teckstraße der Verkehr staute und fuhr auf einen dort verkehrsbedingt stehenden Opel Corsa auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihm stehenden VW T-Roc geschoben.

Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 23-jährige Fahrerin des Opel verletzten sich hierbei leicht und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 51-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 18.45 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.