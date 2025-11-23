1 Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Nahe der Messe Stuttgart sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Die Einsatzkräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort, die L1192 war zeitweise gesperrt.











Am frühen Samstagvormittag ist es auf der L1192 nahe der Messe Stuttgart zu einem heftigeren Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 62-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der L1192 aus Richtung Plieningen kommend in Richtung Messe unterwegs. An der Einmündung zur K9515 bog der Mann offenbar trotz einer roten Ampel nach links auf die Brücke ab, heißt es in der Mitteilung. Dort prallte das Fahrzeug auf das Auto – ebenfalls ein Opel Corsa – einer 36-Jährigen.

Die Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer wurden leicht verletzt und kurz vor 6.30 Uhr in umliegende Kliniken gebracht. Zuvor hatte die Feuerwehr die beiden Fahrer aus ihren Wagen befreien müssen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, war die L1192 bis etwa 8 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei war laut Mitteilung mit fünf Streifenbesatzungen, der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und elf Einsatzkräften sowie die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort.

Beide Unfallautos wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei insgesamt auf rund 18.000 Euro.