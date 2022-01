Betrunken in die Leitplanke gekracht

1 Was genau der Mann getrunken hatte, wurde nicht bekannt – zuviel war es offensichtlich auf jeden Fall (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Axel Heimken/dpa/Axel Heimken

Unter Alkoholeinfluss verursacht ein 27-Jähriger mit seinem Audi auf der B 10 einen stuntreifen Unfall, bleibt aber unverletzt. Seine Pappe ist der Mann erst mal los.















Deizisau - Am Freitag kurz nach 23.30 Uhr hat es auf der B 10 in Fahrtrichtung Plochinger Dreieck kurz vor der Überleitung auf die B 313 gekracht. Verursacher war ein 27-jähriger Audi-Fahrer, der zuvor offensichtlich etwas zu tief ins Glas geschaut hatte.

Mit seinem Audi A3 befuhr der 27-Jährige die B 10 von Esslingen kommend, geriet dann zunächst am rechten Fahrbahnrand an den Bordstein, schleuderte im Anschluss nach links über alle Fahrstreifen hinweg und stieß frontal in die Mittelleitplanke. Dort kam er letztlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein größeres Trümmerfeld, in das auch noch ein Pkw Smart hineinfuhr, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die B 10 war zur Unfallaufnahme, Bergung des Audi s und der anschließenden Fahrbahnreinigung in Fahrtrichtung Göppingen bis um 01.45 Uhr voll gesperrt und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Auch die Gegenfahrbahn musste für etwa fünfzehn Minuten gesperrt werden, da auch dort einige Trümmerteile zu beseitigen waren.